Датские ультрас приехали в Украину мочить армию Путина

Болельщики датского футбольного клуба Брондбю воюют на стороне Украины в войне против России

Фаны Брондбю будут мстить за разрушенные города Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украине в войне с Россией помогает весь мир. Кто-то принимает беженцев, кто-то собирает гуманитарную помощь, предоставляет оружие. Но есть и добровольцы, которые готовы воевать против орков.

Так ультрас датского футбольного клуба Брондбю приехали в Киев, чтобы воевать на стороне Украины против российских оккупантов.

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Об этом в Twitter сообщил польский блогер.

Ultrasi Brondby Kopenchaga pojawili si w Kijowie. Bd pomaga miejscowym z okupantami. pic.twitter.com/UGVInMyfv4 — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 10, 2022

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