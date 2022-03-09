Экс-игрок сборной России готов воевать против путинской армии

Владимир Лебедь родился в Херсоне, где и начинал заниматься футболом. В середине 90-х перебрался в Россию. Играл во Владикавказе, Москве, Питере.
По просьбе Олега Романцева принял российское гражданство и сыграл четыре матча за олимпийскую и один за национальную сборную России.
Потом вернулся в Херсон, где его и застала война.
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"Я принимал участие в антироссийских митингах. Пожалуй, половина жителей города вышли на улицы и показали, что Херсон – украинский город.
Готов ли я защищать город с оружием? К этому все готовы. Вся Украина готова и, собственно, делает это. Российские войска – это преступники, которые должны понести наказание. И прощения им быть не может", – цитирует Лебедя Футбол24.
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