Экс-игрок сборной России готов воевать против путинской армии

Владимир Лебедь большую часть своей карьеры провел в российском чемпионате, а теперь живет в Херсоне

Лебедь намерен защищать Украину / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Владимир Лебедь родился в Херсоне, где и начинал заниматься футболом. В середине 90-х перебрался в Россию. Играл во Владикавказе, Москве, Питере.

По просьбе Олега Романцева принял российское гражданство и сыграл четыре матча за олимпийскую и один за национальную сборную России.

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Потом вернулся в Херсон, где его и застала война.

"Я принимал участие в антироссийских митингах. Пожалуй, половина жителей города вышли на улицы и показали, что Херсон – украинский город. Готов ли я защищать город с оружием? К этому все готовы. Вся Украина готова и, собственно, делает это. Российские войска – это преступники, которые должны понести наказание. И прощения им быть не может", – цитирует Лебедя Футбол24.

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