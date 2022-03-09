Ексгравець збірної Росії готовий воювати проти путінської армії

Володимир Лебідь народився у Херсоні, де й починав займатись футболом. У середині 90-х перебрався до Росії. Грав у Владикавказі, Москві, Пітері.
На прохання Олега Романцева прийняв російське громадянство та зіграв чотири матчі за олімпійську і один за національну збірну Росії.
Потім повернувся до Херсона, де його й застала війна.
Далі по темі
"Я брав участь в антиросійських мітингах. Мабуть, половина мешканців міста вийшли на вулиці та показали, що Херсон – українське місто.
Чи я готовий захищати місто зі зброєю? До цього всі готові. Вся Україна готова і власне робить це. Російські війська – це злочинці, яких мають покарати. І прощення їм бути не може", – цитує Лебедя Футбол24.
Читайте також:
- Будь як Сергійович – їб*ш москалів! Тренер Десни пішов на фронт
- Сергій Ребров повернеться до України та візьме до рук зброю
- Москалів різатимемо як свиней! Ексгравець збірної України готовий зустріти ворога
- Послав за російським кораблем: легендарний футболіст поставив на місце Лаврова
- Розплющте очі, зомбіленд! Реакція футболіста на підле знищення мирного авто