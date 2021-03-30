Миколенко, який привіз пенальті Україні, покинув збірну і вперше заговорив

Захисник Динамо і збірної України Віталій Миколенко вперше заговорив після своєї помилки у відбірковому поєдинку ЧС-2022 з Фінляндією (1:1). За дві хвилини до кінця основного часу молодий футболіст заробив пенальті і видалення. Раніше бразилець втішив Миколенка, який сидів на сходинках після матчу.

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"Хочу сказати величезне спасибі кожному вболівальнику, який вірив в команду до кінця. І звичайно ж людям, які підтримали мене в дуже важкий момент. З Вами я стану тільки сильнішим", – написав Миколенко в Instagram і вже покинув розташування збірної

Нагадаємо, що на 88-й хвилині зустрічі Україна – Фінляндія за рахунку 1:0 на користь "синьо-жовтих" Миколенко і Забарний привезли пенальті в свої ворота, а Миколенка ще й видалили за фол останньої надії проти Пуккі у власному штрафному. Бущан вгадав напрямок удару, але все той же Пуккі вистрілив надто сильно – 1:1.

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Раніше ми розповідали, чому Миколенко поховав збірну України. "Треба було мені підказати, щоб Миколенко вибивав м'яч, а я сказав, щоб він мені скидав. Напевно, я його заплутав. Хотів би вибачитися", – зазначив після матчу воротар нашої команди Георгій Бущан.

Третій поєдинок у цьому відборі команда Андрія Шевченка проведе вже в середу, 31 березня, проти Казахстану. Сьогодні з'явилася інформація, що поєдинок може не відбутися через хворих ковідом у складі суперника. Але в федерації Казахстану спростували спалах COVID-19.

Дивіться огляд матчу Україна – Фінляндія

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