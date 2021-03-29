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Чому Миколенко поховав збірну України? Стала відома причина

29 березня, 00:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Георгій Бущан розповів, що сталося в нашому штрафному

Збірна України зіграла внічию з Фінляндією (1:1) у відбірковому матчі ЧС-2022. Жуніор Мораес відкрив рахунок на 80-й хвилині, але перед фінальним свистком Віталій Миколенко сфолив у власному карному майданчику. Захисник помилився в простій ситуації, заробив червону картку і пенальті в наші ворота.

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"В цілому, звичайно, незадоволені результатом, незадоволені кінцівкою гри. У останні 5 хвилин можна було зіграти грамотніше. Контролювали гру, мали достатньо моментів. Не вистачило нам в кінцівці концентрації.

Звичайно, підтримали Миколенка. Треба було мені підказати, щоб він вибивав м'яч, а я сказав, щоб він мені скидав. Напевно, я його заплутав. Хотів би вибачитися" , – зазначив після матчу воротар нашої команди Георгій Бущан.

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збірна України ЧС-2022 збірна Фінляндії Георгий Бущан

Джерело: sport.ua

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