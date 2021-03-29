Бразилець втішив Миколенка, який сидів на сходинках після видалення з Фінляндією

Колишній бразильський нападник Дніпра Матеус підтримав захисника Динамо Віталія Миколенка, який привіз пенальті у ворота збірної України в матчі з Фінляндією(1:1) і був видалений з поля. Другий поєдинок в рамках відбору на чемпіонат світу-2022 "синьо-жовті" проводили на НСК "Олімпійський" в Києві.

Реклама

Читайте також: "Всіх в мішок і з моста": реакція на упущену перемогу України в кваліфікації ЧС-2022

"Людині властиво помилятися, але встати на ноги після невдачі можуть не всі. Ти один з таких людей, підніми голову. Ті, хто сьогодні тебе критикують, будуть аплодувати тобі", – написав Матеус в своєму Instagram поруч з фото розбитого Миколенка, який сидить на сходинках стадіону, обхопивши голову руками.

Нагадаємо, що на 88-й хвилині зустрічі Україна – Фінляндія за рахунку 1:0 на користь "синьо-жовтих" Миколенко і Забарний привезли пенальті в свої ворота, а Миколенко ще й видалили за фол останньої надії проти Пуккі у власному штрафному. Бущан вгадав напрямок удару, але все той же Пуккі вистрілив надто сильно – 1:1.

Реклама

Раніше ми розповідали, чому Миколенко поховав збірну України. "Треба було мені підказати, щоб Миколенко вибивав м'яч, а я сказав, щоб він мені скидав. Напевно, я його заплутав. Хотів би вибачитися", – зазначив після матчу воротар нашої команди Георгій Бущан.

Третій поєдинок в цьому відборі команда Андрія Шевченка проведе вже в середу, 31 березня, проти Казахстану. Сьогодні з'явилася інформація, поєдинок може не відбутися через хворих ковідом в складі суперника. Але в федерації Казахстану спростували спалах COVID-19.

Дивіться огляд матчу Україна – Фінляндія

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама