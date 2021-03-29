Бразилец утешил Миколенко, который сидел на ступеньках после удаления с Финляндией

Бывший бразильский нападающий Днепра Матеус поддержал защитника Динамо Виталия Миколенко, который привез пенальти в ворота сборной Украины в матче с Финляндией(1:1) и был удален с поля. Второй поединок в рамках отбора на чемпионат мира-2022 "сине-желтые" проводили на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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"Человеку свойственно ошибаться, но встать на ноги после неудачи могут немногие. Ты один из таких людей, подними голову. Те, кто сегодня тебя критикуют, будут аплодировать тебе", – написал Матеус в своем Instagram рядом с фото разбитого Миколенко, который сидит на ступеньках стадиона, обхватив голову руками.

Напомним, что на 88-й минуте встречи Украина – Финляндия при счете 1:0 в пользу "сине-желтых" Миколенко и Забарный привезли пенальти в свои ворота, а Миколенко еще и удалили за фол последней надежды против Пукки в собственной штрафной. Бущан угадал направление удара, но все тот же Пукки выстрелил слишком сильно – 1:1.

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Ранее мы рассказывали, почему Миколенко похоронил сборную Украины. "Надо было мне подсказать, чтобы Миколенко выбивал мяч, а я сказал, чтобы он мне скидывал. Наверное, я его запутал. Хотел бы извиниться", – отметил после матча вратарь нашей команды Георгий Бущан.

Третий поединок в этом отборе команда Андрея Шевченко проведет уже в среду, 31 марта, против Казахстана. Сегодня появилась информация, поединок может не состояться из-за больных ковидом в составе соперника. Но в федерации Казахстана опровергли вспышку COVID-19.

Смотрите обзор матча Украина – Финляндия

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