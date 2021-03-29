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Зрив матчу Україна – Казахстан – вигадки ЗМІ! У федерації спростували спалах COVID-19

29 березня, 17:20

Олена Павлова Олена Павлова

Нібито хворий адміністратор команди відпросився тиждень тому за сімейними обставинами

У збірній Казахстану немає спалаху COVID-19, який може зірвати матч відбору на ЧС-2022 з Україною31 березня в Києві. Принаймні, так стверджує керівник прес-служби Казахстанської федерації футболу Ермухамед Мауле.

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Раніше новину про коронавірус у кількох представників тренерського штабу Казахстану розмістив в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Айдин Кожахмет:

"Кілька чоловік зі штабу збірної Казахстану заразилися коронавірусом. Зокрема, мова йде про тренера Сергія Калюбіна (був відсутній вчора на лавці запасних) і адміністратора команди Максима Шауберта. Хто тепер буде ізольований, а хто поїде до Києва – невідомо".

Збірна Казахстану

Збірна Казахстану / Фото: Reuters

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Однак в коментарі BaigeNews.kz Мауле заперечує цю інформацію: "До матчу з Францією Сергій Калюбін захворів. Але це не коронавірус, просто застудився. А Максим Шауберт взагалі відпросився тиждень тому за сімейними обставинами".

Нагадаємо, що 28 березня збірна Казахстану приймала Францію у відбірковому турнірі до ЧС-2022. І зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь діючих чемпіонів світу. В цей же вечір Україна упустила перемогу над Фінляндією- 1:1.

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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