Україна – Фінляндія: відео гольових моментів відбіркового матчу ЧС-2022

Сьогодні в Києві збірна України грає другий матч відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії. На "Олімпійському" без глядачів суперники в першому таймі не забивали, хоча команда Андрія Шевченка володіла перевагою. А на нашому сайті йде мультимедійний онлайн Україна – Фінляндіяз усіма найцікавішими подробицями.

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Україна розпочала поєдинок дуже активно. Прекрасні моменти забити ще в перші півгодини матчу не використовували Зубков, Яремчук і Малиновський.

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А під завісу першого тайму фінські захисники заблокували удар Яремчука, але м'яч відскочив до Зубкова, і футболіст угорського "Ференцвароша" небезпечно пробив над поперечиною. Але на перерву команди пішли за рахунку 0:0.

Раніше ми також давали розклад і результати матчів відбору на ЧС-2022 у неділю.

Нагадаємо, вже в середу, 31 березня, "синьо-жовті" проведуть третій поєдинок на шляху до Катару-2022 – також в Києві проти команди Казахстану.

Дивіться, як у першому матчі відбору Україна зіграла внічию із Францією

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