Русский
$ 27,97
33,03
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Україна – Фінляндія: відео гольових моментів відбіркового матчу ЧС-2022

28 березня, 22:59

Олена Павлова Олена Павлова

Всі найнебезпечніші моменти другого матчу кваліфікації на "Олімпійському"

Сьогодні в Києві збірна України грає другий матч відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії. На "Олімпійському" без глядачів суперники в першому таймі не забивали, хоча команда Андрія Шевченка володіла перевагою. А на нашому сайті йде мультимедійний онлайн Україна – Фінляндіяз усіма найцікавішими подробицями.

Реклама

Читайте також: Стрім матчу Україна – Фінляндія. Обговорюємо матч відбору на ЧС-2022 разом

Україна розпочала поєдинок дуже активно. Прекрасні моменти забити ще в перші півгодини матчу не використовували Зубков, Яремчук і Малиновський.

Реклама

А під завісу першого тайму фінські захисники заблокували удар Яремчука, але м'яч відскочив до Зубкова, і футболіст угорського "Ференцвароша" небезпечно пробив над поперечиною. Але на перерву команди пішли за рахунку 0:0.

В тренді
Україна відігралася у Франції: відео голів та огляд відбіркового матчу ЧС-2022

Раніше ми також давали розклад і результати матчів відбору на ЧС-2022 у неділю.

Нагадаємо, вже в середу, 31 березня, "синьо-жовті" проведуть третій поєдинок на шляху до Катару-2022 – також в Києві проти команди Казахстану.

Дивіться, як у першому матчі відбору Україна зіграла внічию із Францією

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

збірна України відео голів ЧС-2022 збірна Фінляндії кваліфікація чс відбірковий турнір
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото
Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фотоФутбол
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка Англії
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка АнгліїФутбол
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від Неймара
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від НеймараФутбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти