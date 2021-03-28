Стрім матчу Україна – Фінляндія. Обговорюємо матч відбору на ЧС-2022 разом

Українська команда проведе перший домашній поєдинок у відборі на чемпіонат світу

У неділю, 28 березня, збірна України проведе матч другого туру відбіркового турніру на ЧС-2022 в групі D. Суперником нашої команди буде збірна Фінляндії. Матч пройде в Києві в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21:45. Дивитися Україна – Фінляндіяможна за допомогою нашої мультимедійної трансляції.

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Україна – Фінляндія: де і о котрій дивитися перший домашній матч відбору на ЧС-2022

Також ми проведемо стрім матчу Україна – Фінляндія з коментарями уболівальників на нашому каналі в Youtube.

Україна стартувала у відборі на катарський мундіаль з виїзної нічиєї з діючими чемпіонами світу французами – 1:1. Тепер цей успіх потрібно підкріпити в останніх березневих матчах проти Фінляндії та Казахстану (31 березня).

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Фінляндія в першому турі видала бойову нічию з Боснією і Герцеговиною – 2:2. При цьому, балканці відігралися лише на 84-й хвилині, а ще за рахунку 0:0 не реалізували пенальті.

Раніше Україна і Фінляндія перетиналися між собою у відборі на ЧС-2018 і тоді українці здобули дві перемоги – 1:0 вдома і 2:1 на виїзді.

Букмекери вважають Україну фаворитом сьогоднішнього матчу: коефіцієнт на перемогу команди Андрія Шевченка – 1.71, на нічию – 3.70, на перемогу Фінляндії – 6.00.

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