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Украина – Финляндия: видео голевых моментов отборочного матча ЧМ-2022

28 марта, 22:59

Елена Павлова Елена Павлова

Все самые опасные моменты второго матча квалификации на "Олимпийском"

Сегодня в Киеве сборная Украина играет второй матч отбора к ЧМ-2022 против Финляндии. На "Олимпийском" без зрителей соперники в первом тайме не забивали, хотя команда Андрея Шевченко владела преимуществом. А на нашем сайте идет мультимедийный онлайн Украина – Финляндия со всеми самыми интересными подробностями.

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Украина начала поединок очень активно. Прекрасные моменты забить еще в первые полчаса матча не использовали Зубков, Яремчук и Малиновский.

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А под занавес первого тайма финские защитники заблокировали удар Яремчука, но мяч отскочил к Зубкову, и футболист венгерского "Ференцвароша" опасно пробил над перекладиной. Но на перерыв команды ушли при счете 0:0.

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Ранее мы также давали расписание и результаты матчей отбора на ЧМ-2022 в воскресенье.

Напомним, уже в среду, 31 марта, "сине-желтые" проведут третий поединок на пути в Катар-2022 – также в Киеве против команды Казахстана.

Смотрите, как в первом матче отбора Украина сыграла вничью с Францией

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Сборная Украины видео голов ЧМ-2022 сборная Финляндии квалификация чм отборочный турнир
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