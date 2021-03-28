Розклад і результати матчів відбору на ЧС-2022 у неділю: Україна – Фінляндія та інші

У неділю триває відбіркова кампанія на мундіаль-2022. Збірна України після почесної нічиєї у Франції приймає в Києві команду Фінляндії. Всього ж у Старому Світі заплановано 15 поєдинків в шести групах: в трьох – по три гри, ще в трьох – по дві.

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До вашої уваги – розклад, трансляції на ТБ і в інтернеті і результати зустрічей.

Група В

19:00 Грузія – Іспанія, ТБ: "Футбол 1"

21:45 Косово – Швеція

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Група С

21:45 Болгарія – Італія, ТБ: "Футбол 3"

21:45 Швейцарія – Литва

Група D

16:00 Казахстан – Франція, ТБ: "Футбол 1"

21:45 Україна – Фінляндія, ТБ: "Україна", "Футбол 1"

Група F

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19:00 Данія – Молдова

21:45 Ізраїль – Шотландія

21:45 Австрія – Фарери

Група I

19:00 Албанія – Англія, ТБ: "Футбол 2"

21:45 Польща – Андорра

21:45 Сан-Марино – Угорщина

Група J

19:00 Вірменія – Ісландія

21:45 Румунія – Німеччина, ТБ: "Футбол 2"

21:45 Північна Македонія – Ліхтенштейн

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Також ігри можна дивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Дізнавайтеся, що розлютило Роналду в матчі Сербія – Португалія.

Дивіться огляд матчу Франція – Україна:

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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