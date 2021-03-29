"Всіх в мішок і з моста": реакція на втрачену перемогу України у кваліфікації ЧС-2022

Колишній футболіст київського "Динамо" і телеексперт Віктор Леоненко прокоментував упущену перемогу збірної України в матчі з Фінляндією(1:1). На 80-й хвилині Караваєв вирізав ідеальну передачу на Мораеса і той в падінні відкрив рахунок – 1:0, але 8 хвилин потому Миколенко привіз у свої ворота пенальті, а Пуккі зрівняв рахунок в Києві.

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"Гра збірної України називається "Ми атакували не поспішаючи". А якщо ти атакуєш не поспішаючи, контролюючи м'яч, значить, треба або виконувати, або чекати помилки. Якщо була недооцінка, тоді треба всіх в мішок і з моста. Яка може бути недооцінка на такому рівні? Тим більше у Франції грали одні, а тут вже, по суті, половина команди змінилася. Проблемою було те, що ми не поспішали атакувати. Кожен робить по 100 передач, а коли це відбувається, встигають все перекривати", – цитує Леоненка ТК" Футбол "

Третій поєдинок в цьому відборі команда Андрія Шевченка проведе вже в середу, 31 березня, проти Казахстану. Сьогодні з'явилася інформація, поєдинок може не відбутися через хворих ковідом в складі суперника. Але в федерації Казахстану спростували спалах COVID-19.

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