Миколенко, который привез пенальти Украине, покинул сборную и впервые заговорил

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко впервые заговорил после своей ошибки в отборочном поединке ЧМ-2022 с Финляндией (1:1). За две минуты до конца основного времени молодой футболист заработал пенальти и удаление. Ранее бразилец утешил Миколенко, который сидел на ступеньках после матча.

Реклама

Читайте также: "Всех в мешок и с моста": реакция на упущенную победу Украины в квалификации ЧМ-2022

"Хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И конечно же людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С Вами я стану только сильнее", – написал Миколенко в Instagram и уже покинул расположение сборной

Напомним, что на 88-й минуте встречи Украина – Финляндия при счете 1:0 в пользу "сине-желтых" Миколенко и Забарный привезли пенальти в свои ворота, а Миколенко еще и удалили за фол последней надежды против Пукки в собственной штрафной. Бущан угадал направление удара, но все тот же Пукки выстрелил слишком сильно – 1:1.

Реклама

Ранее мы рассказывали, почему Миколенко похоронил сборную Украины. "Надо было мне подсказать, чтобы Миколенко выбивал мяч, а я сказал, чтобы он мне скидывал. Наверное, я его запутал. Хотел бы извиниться", – отметил после матча вратарь нашей команды Георгий Бущан.

Третий поединок в этом отборе команда Андрея Шевченко проведет уже в среду, 31 марта, против Казахстана. Сегодня появилась информация, что поединок может не состояться из-за больных ковидом в составе соперника. Но в федерации Казахстана опровергли вспышку COVID-19.

Смотрите обзор матча Украина – Финляндия

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама