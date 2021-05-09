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Маліновський забив більярдний гол-красень за Аталанту

9 травня, 18:17

Олег Люлька Олег Люлька

Точний удар українського півзахисника допоміг Аталанті розгромити Парму – 5:2. У Руслана – найвища оцінка з гравців стартового складу переможців

Руслан Маліновський. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Руслан Маліновський. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Руслан Маліновський продовжує феєрити в чемпіонаті Італії. Український півзахисник Аталанти забив свій п'ятий м'яч у восьми останніх іграх Серії А, посприявши розгромній перемозі свого клубу в гостьовому поєдинку з Пармою – 5:2.

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Саме з шикарного гола Маліновського, який на 12-й хвилині з-під ніг захисників своєю божественною лівою відправив м'яч у нижній кут воріт пармезанців, і почався розгром суперників Аталанти.

Ювелірна точність! Відео гола Маліновського

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Відзначимо, що Маліновський був замінений за рахунку 2:0 на 58-й хвилині, однак і цього часу вистачило українцю, щоб награти на оцінку 7,8 від аналітиків WhoScored – найвищу серед гравців стартового складу Аталанти.

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Завдяки цій перемозі Аталанта вийшла на чисте друге місце в Серії А, але бергаманців сьогодні ввечері може наздогнати Ювентус, якщо обіграє Мілан.

Руслан Маліновський

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

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Парма – Аталанта – 2: 5
Голи: Брунетта, 78, Зом, 88 – Малиновський, 12, Пессіна, 52, Мюріель, 77, 86, Олексій Андрійович Міранчук, 90 + 3

огляд матчу

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