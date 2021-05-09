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Малиновский забил бильярдный гол-красавец за Аталанту

9 мая, 18:17

Олег Люлька Олег Люлька

Точный удар украинского полузащитника помог Аталанте разгромить Парму – 5:2. У Руслана – высшая оценка из игроков стартового состава победителей

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Руслан Малиновский продолжает феерить в чемпионате Италии. Украинский полузащитник Аталанты забил свой пятый мяч в восьми последних играх Серии А, поспособствовав разгромной победе своего клуба в гостевом поединке с Пармой – 5:2.

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Именно с шикарного гола Малиновского, который на 12-й минуте из-под ног защитников своей божественной левой отправил мяч в нижний угол ворот пармезанцев, и начался разгром соперников Аталанты.

Ювелирная точность! Видео гола Малиновского

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Отметим, что Малиновский был заменен при счете 2:0 на 58-й минуте, однако и этого времени хватило украинцу, чтобы наиграть на оценку 7,8 от аналитиков WhoScored – высшую среди игроков стартового состава Аталанты.

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Благодаря этой победе Аталанта вышла на чистое второе место в Серии А, но бергамасков сегодня вечером может догнать Ювентус, если обыграет Милан.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

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Парма – Аталанта – 2:5
Голы: Брунетта, 78, Зом, 88 – Малиновский, 12, Пессина, 52, Муриэль, 77, 86, Миранчук, 90+3

Обзор матча

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