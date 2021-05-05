Красуні на дні народження Маліновського. Серед них і колишня дівчина Бориса Єльцина

Віктор Коваленко і Олексій Міранчук на день народження Руслана Маліновського прийшли разом зі своїми дівчатами-моделями. Фото опублікувала дружина іменинника

З дня народження українського півзахисника італійської Аталанти Руслана Маліновського, якому напередодні виповнилося 28, з'явився ще один цікавий знімок.

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Його опублікувала дружина іменинника Роксана, яка сфотографувалася разом з дівчиною українського опорника Аталанти Віктора Коваленка Анастасією Мантач і коханою ще одного одноклубника Маліновського – росіянина Олексія Міранчука – Оленою Максимовою.

"Перший вечірній вихід у ресторан за тривалі півтора року. Але привід найкращий", – написала у себе в Instagram Роксана Маліновська

Кохані Міранчука, Маліновського та Коваленка

Відзначимо, що з манекенницею Оленою Максимовою Олексій Міранчук перебуває у стосунках відносно недавно. До цього він зустрічався з Дариною Мельниковою, але порвав з нею, дізнавшись, що в минулому вона працювала ескортницею.

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У Олени ж раніше був роман з онуком першого президента РФ Бориса Єльцина – Борисом Єльциним-молодшим. Подейкували, що вони збиралися навіть одружитися, але до весілля справа так і не дійшла.

Олена – з Єльциним-молодшим

Раніше сам Руслан Маліновський опублікував фото з Віктором Коваленком та Олексієм Міранчуком, розлютивши багатьох своїх фоловерів.

"Краще б дружив з італійцями, а не з росіянином", "Просто нагадаю, що на Донбасі нині війна. Якщо чесно, я б за це зі збірної виганяв", – такі коментарі під фото залишають підписники Маліновського

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