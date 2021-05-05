Красотки на дне рождения Малиновского. Среди них и экс-девушка Бориса Ельцина

Виктор Коваленко и Алексей Миранчук на день рождения Руслана Малиновского пришли вместе со своими девушками-моделями. Фото опубликовала супруга именинника

С дня рождения украинского полузащитника итальянской Аталанты Руслана Малиновского, которому накануне исполнилось 28, появился еще один интересный снимок.

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Его опубликовала супруга именинника Роксана, сфотографировавшаяся вместе с девушкой украинского опорника Аталанты Виктора Коваленко Анастасией Мантач и возлюбленной еще одного одноклубника Малиновского – россиянина Алексея Миранчука – Еленой Максимовой.

"Первый вечерний выход в ресторан за долгие полтора года. Но повод самый подходящий", – написала у себя в Instagram Роксана Малиновская

Возлюбленные Миранчука, Малиновского и Коваленко

Отметим, что с манекенщицей Еленой Максимовой Алексей Миранчук состоит в отношениях относительно недавно. До этого он встречался с Дашей Мельниковой, но порвал с ней, узнав, что в прошлом она работала эскортницей.

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У Елены же ранее был роман с внуком первого президента РФ Бориса Ельцина – Борисом Ельциным-младшим. Поговаривали, что они собирались даже жениться, но до свадьбы дело так и не дошло.

Елена – с Ельциным-младшим

Ранее сам Руслан Малиновский опубликовал фото с Виктором Коваленко и Алексеем Миранчуком, чем взбесил многих своих фолловеров.

"Лучше бы дружил с итальянцами, а не с россиянином", "Просто напомню, что на Донбассе сейчас война. Если честно, я бы за это из сборной выгонял", – такие комментарии под фото оставляют подписчики Малиновского

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