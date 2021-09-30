1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Ліга Європи: розклад матчів четверга

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
30 вересня, 16:38
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30 вересня відбуваються 16 матчів другого туру Ліги Європи – хто з ким грає, о котрій початок поєдинків, де їх дивитися, оновлювані результати і турнірні таблиці груп
Трофей Ліги Європи
Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter

До вашої уваги – розклад і оновлювані результати матчів другого туру Ліги Європи, які відбуваються в четвер, 30 вересня.

Зоря – Рома: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

ЛІГА ЄВРОПИ. 2 ТУР
ЧЕТВЕРГ, 30 ВЕРЕСНЯ

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ГРУПА А

19:45 Ліон (Франція) – Брондбю (Данія)

19:45 Спарта (Чехія) – Рейнджерс (Шотландія)

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ГРУПА B

19:45 Реал Сосьєдад (Іспанія) – Монако (Франція)

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19:45 Штурм (Австрія) – ПСВ (Нідерланди)

ГРУПА C

19:45 Наполі (Італія) – Спартак (Росія)

19:45 Легія (Польща) – Лестер (Англія)

ГРУПА D

19:45 Фенербахче (Туреччина) – Олімпіакос (Греція)

19:45 Антверпен (Бельгія) – Айнтрахт (Німеччина)

ГРУПА E

22:00 Лаціо (Італія) – Локомотив (Росія)

22:00 Марсель (Франція) – Галатасарай (Туреччина)

ГРУПА F

22:00 Брага (Португалія) – Мідтьюлланд (Данія)

22:00 Лудогорец (Болгарія) – Црвена Звезда (Сербія)

ГРУПА G

22:00 Селтік (Шотландія) – Байєр (Німеччина)

22:00 Ференцварош (Угорщина) – Бетіс (Іспанія)

ГРУПА H

22:00 Вест Хем (Англія) – Рапід (Австрія)

22:00 Генк (Бельгія) – Динамо (Хорватія)

Трансляції матчів Ліги Європи – на Мегого

Трофей Ліги Європи
Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter

Нагадаємо, раніше в Лізі чемпіонів свої матчі провели Шахтар і Динамо.

"Гірники" в Києві зіграли 0:0 з Інтером.

Динамо програло в Мюнхені Баварії 0:5.

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Шахтар

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Шахтар
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3
Ворскла
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18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
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17
6
Десна
9
13:14
16
7
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9
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Верес
9
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11
9
Металіст 1925
9
8:13
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10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
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6:14
6
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Минай
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