Лига Европы: расписание матчей четверга

Вашему вниманию – расписание и обновляемые результаты матчей второго тура Лиги Европы, которые проходят в четверг, 30 сентября.
Заря – Рома: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
ЛИГА ЕВРОПЫ. 2 ТУР
ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
ГРУППА А
19:45 Лион (Франция) – Брондбю (Дания)
19:45 Спарта (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия)
ГРУППА B
19:45 Реал Сосьедад (Испания) – Монако (Франция)
19:45 Штурм (Австрия) – ПСВ (Нидерланды)
ГРУППА C
19:45 Наполи (Италия) – Спартак (Россия)
19:45 Легия (Польша) – Лестер (Англия)
ГРУППА D
19:45 Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция)
19:45 Антверпен (Бельгия) – Айнтрахт (Германия)
ГРУППА E
22:00 Лацио (Италия) – Локомотив (Россия)
22:00 Марсель (Франция) – Галатасарай (Турция)
ГРУППА F
22:00 Брага (Португалия) – Митьюлланд (Дания)
22:00 Лудогорец (Болгария) – Црвена Звезда (Сербия)
ГРУППА G
22:00 Селтик (Шотландия) – Байер (Германия)
22:00 Ференцварош (Венгрия) – Бетис (Испания)
ГРУППА H
22:00 Вест Хэм (Англия) – Рапид (Австрия)
22:00 Генк (Бельгия) – Динамо (Хорватия)
Трансляции матчей Лиги Европы – на Мегого
Напомним, ранее на этой неделе в Лиге чемпионов свои матчи провели Шахтер и Динамо.
"Горняки" в Киеве сыграли 0:0 с Интером.