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Зоря – Рома: о котрій і де дивитися матч Ліги конференцій

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
30 вересня, 15:58
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Поєдинок команд Віктора Скрипника та Жозе Моурінью відбудеться у четвер, 30 вересня. Початок – о 19:45. До вашої уваги – список ресурсів, які транслюють цю гру
Скрипник vs Моурінью
Скрипник vs Моурінью / Фото: Reuters

Жозе Моурінью знову в Україні. Сьогодні очолюваній ним італійській Ромі у Запоріжжі у рамках другого туру Ліги конференцій протистоїть луганська Зоря. Початок матчу – о 19:45. Онлайн Зоря – Рома доступний на нашому сайті.

ЗОРЯ – РОМА: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Мегого
  • Матч! Футбол 3
  • Movistar Liga de Campeones 7
  • Exxen
  • Viaplay Poland
  • JioTV
  • Arena Sport 9 Croatia
  • GUIGO
  • Stan Sport

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики букмекерських контор великим фаворитом матчу називають Рому. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.41, на нічию – 5.10, на перемогу Зорі – 7.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

  • виграш Зорі – 13%
  • нічия – 19%
  • виграш Роми – 68%
  • найбільш ймовірний рахунок – 0:2
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Нагадаємо, в першому турі Ліги конференцій Зоря програла в Норвегії клубу Буде-Глімт 1: 3, позаяк Рома на своєму полі розгромила софійський ЦСКА 5:1.

ЗАЯВИ ПЕРЕД ГРОЮ

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Головний тренер Роми Жозе Моурінью:

"Я зустрічався з Зорею кілька років тому, матч був в грудні. Очікуємо хороший поєдинок і сподіваємося, що атмосфера на стадіоні надихне на позитивний результат, за яким ми і приїхали. Чи є у нас у пріоритеті виграти кубок Ліги конференцій? Наразі ми сконцентровані на найближчому матчі і загадувати так далеко не хочемо. Чесно кажучи, ми віддаємо всі сили в чемпіонаті Італії, але мотивації і бажання нам і для цього турніру не позичати".

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник:

"Я не маю права багато говорити про Моурінью, адже і так весь світ знає про його професіоналізм, як він вміє грати і тренувати. Він знає все про футбол. Жозе – жива легенда, яка приїжджає до нас в гості, і це велика честь, дуже великий досвід не тільки для хлопців, але і насамперед для мене, адже спілкуватися з ним і вчитися у нього можна багато чому. Сподіваюся, що у нас будуть шанси добре зіграти і розраховувати на позитивний результат".

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Відзначимо, що перед грою з Ромою Зоря розгромила в УПЛ Дніпро-1 з рахунком 4:0.

Рома ж перед матчем із Зорею поступилася в чемпіонаті Італії Лаціо 2:3.

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