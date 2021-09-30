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Зоря

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Рома

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Зоря – Рома: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
30 вересня, 11:51
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У другому турі Ліги конференцій луганська Зоря приймає в Запоріжжі команду Жозе Моурінью – італійську Рому: стежте за поєдинком в онлайн-режимі

У четвер, 30 вересня, в Запоріжжі на "Славутич-Арені" проходить матч другого туру групового раунду Ліги конференцій. Зоря Віктора Скрипника приймає Рому, очолювану Жозе Моурінью. Початок поєдинку – о 19:45. До вашої уваги – онлайн-трансляція протистояння.

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Нагадаємо, в першому турі Ліги конференцій Зоря програла в Норвегії клубу Буді-Глимт 1: 3, тоді як Рома на своєму полі розгромила софійський ЦСКА 5: 1.

ІНДИКАТИВНІ сКЛАДИ

ЗОРЯ: Мацапура – Фаворов, Цвек, Імереков, Хомченовський – Назарин – Кочергін, Громов, Булеца, Кабан – Аллахьяр

РОМА: Патрісіу – Карсдорп, Кумбулла, Смоллінг, Калафьорі – Діавара, веретена – Перес, Пеллегріні, Ель-Шаараві – Шомуродов

ПОРІВНЯННЯ СОСТАВІВ

За оцінками Transfermarkt, склад Роми в 22 рази дорожче кадрової обойми Зорі – 411 млн євро проти 18,6 млн євро.

ФАКТИ ПРО суперника

  • Зоря і Рома раніше не зустрічалися.
  • Тренер Роми Жозе Моуріньо двічі перетинався з луганчанами, очолюючи МЮ. Під його керівництвом манкуніанці обіграли колектив Юрія Вернидуба – 2: 0 в Одесі і 1: 0 в Манчестері.
  • У Роми рівна статистика з українськими командами: 12 матчів, 6 перемог, 6 поразок.
  • Гравець римлян Генріх Мхітарян забив чотири голи в ворота Зорі під час виступів за Шахтар і МЮ.

Генріх Мхітарян
Генріх Мхітарян / Фото: Getty Images

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики букмекерських контор великим фаворитом матчу називають Рому. На її перемогу встановлений коефіцієнт 1.41, на нічию – 5.10, на перемогу Зорі – 7.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:

  • виграш Зорі – 13%
  • нічия – 19%
  • виграш Роми – 68%
  • найбільш ймовірний рахунок – 0: 2

ЗОРЯ – РОМА: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямій трансляції матч Ліги конференцій Зоря – Рома в четвер, 30 вересня, починаючи з 19:45, покаже сервіс Megogo.

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