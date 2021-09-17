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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
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Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
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Надломил команду: Скрипник назвал причину провала в Норвегии

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
17 сентября, 08:32
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Свой исторический дебют в Лиге конференций команда Виктора Скрипника провалила. В чем причина слабого выступления Зари разбирал наставник "мужиков"
Виктор Скрипник подвел итоги поединка с Буде-Глимт
Виктор Скрипник подвел итоги поединка с Буде-Глимт / Фото: Коллаж: Сегодня

После фиаско в Норвегии, в котором луганская Заря проиграла Буде-Глимт (1:3) стартовый поединок Лиги конференций, главный тренер луганцев подвел итоги матча.

- Удивил ли вас сегодня Буде-Глимт?
- Мы понимали, что Буде-Глимт – серьезный соперник, у которого есть свой тактический рисунок. В первом тайме была своеобразная разведка. Во втором тайме первый стандарт надломил нашу команду. А далее индивидуально сильные качества игроков соперника позволили им использовать свои шансы.

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Нашего оппонента поздравляем с победой. Будем готовиться дальше. Уже в воскресенье у нас чемпионат и следующая игра. Посыпать голову пеплом не будем. Любые игры, даже такие, добавляют опыта. Здесь важен каждый нюанс и решения. Сейчас проведем игру в чемпионате с Черноморцем, а потом будем смотреть дальше.

- Вы анализировали и Буде-Глимт, и ЦСКА. Кого считаете фаворитом, включая вас?

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- Рому мы тоже анализировали.

- Рому, безусловно тоже. Просто понятно, что она — безусловный фаворит.

- Каждая игра — это новая история. Сейчас мы проиграли, но впереди ответная игра, плюс две игры с ЦСКА и Ромой. Будем готовиться, а время все покажет. Сейчас сильнее одна команда, а завтра будет сильнее вторая.

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- Кто из игроков соперника вам запомнился?

- Капитан команды очень понравился. Группа атаки тоже. Каждый знает, что делать на поле. Но, в основном, я смотрю на свою команду, и меня больше интересуют мои игроки.

Читайте также: Буде-Глимт – Заря и другие: результаты матчей Лиги конференций 16 сентября

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19
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7
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16
3
Александрия
7
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4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
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13
6
Ворскла
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13:7
12
7
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7
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8
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