Легенда "Шахтаря" увійшов в ТОП-10 футболістів-бомбардирів в XXI столітті

Тільки два захисника досягли позначки в 100 голів в XXI столітті

Капітан мадридського "Реала" і збірної Іспанії Серхіо Рамос лідирує в категорії найрезультативніших захисників в світовому футболі в XXI столітті. Центральний захисник забив 126 голів за свій клуб і збірну! Відзначимо, що на шостому місці розташувався Даріо Срна. Легенда "Шахтаря" під час кар'єри в клубі і збірній сумарно забив 79 м'ячів.

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На другому місці розташовується японець Маркус Туліо Танака, який завершив кар'єру в 2019 році, забивши 104 голи на вищому рівні (не рахуючи голів, які він забив у в другому японському дивізіоні). Тільки Танака і Рамос досягли позначки в 100 голів в XXI столітті, повідомляється на сайті IFFHS.

ТОП-10 найрезультативніших захисників в XXI столітті:

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1. Серхіо Рамос (Іспанія) – 126

2. Маркус Туліо Танака (Японія) – 104

3. Абдеррахман Хачуд (Алжир) – 88

4. Кейлор Сото (Коста-Ріка) – 86

5. Маркус Юргенсон (Естонія) – 85

6. Даріо Срна (Хорватія) – 79

7. Йосип Чиполіно (Гібралтар) – 78

8. Роланд Юхас (Угорщина) – 74

9. Браніслав Іванович (Сербія) – 73

10. Джон Террі (Англія) – 73

Дивіться, як "Шахтар" грав з "Колосом":

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