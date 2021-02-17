Легенда "Шахтаря" увійшов в ТОП-10 футболістів-бомбардирів в XXI столітті

Капітан мадридського "Реала" і збірної Іспанії Серхіо Рамос лідирує в категорії найрезультативніших захисників в світовому футболі в XXI столітті. Центральний захисник забив 126 голів за свій клуб і збірну! Відзначимо, що на шостому місці розташувався Даріо Срна. Легенда "Шахтаря" під час кар'єри в клубі і збірній сумарно забив 79 м'ячів.
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На другому місці розташовується японець Маркус Туліо Танака, який завершив кар'єру в 2019 році, забивши 104 голи на вищому рівні (не рахуючи голів, які він забив у в другому японському дивізіоні). Тільки Танака і Рамос досягли позначки в 100 голів в XXI столітті, повідомляється на сайті IFFHS.
ТОП-10 найрезультативніших захисників в XXI столітті:
- 1. Серхіо Рамос (Іспанія) – 126
- 2. Маркус Туліо Танака (Японія) – 104
- 3. Абдеррахман Хачуд (Алжир) – 88
- 4. Кейлор Сото (Коста-Ріка) – 86
- 5. Маркус Юргенсон (Естонія) – 85
- 6. Даріо Срна (Хорватія) – 79
- 7. Йосип Чиполіно (Гібралтар) – 78
- 8. Роланд Юхас (Угорщина) – 74
- 9. Браніслав Іванович (Сербія) – 73
- 10. Джон Террі (Англія) – 73
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