Русский
$ 28,05
34,01
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Ще один "вічний" рекорд у футболі під загрозою

18 січня, 23:26

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Бадеру Аль-Мутві залишилося п'ять матчів до рекорду Ахмеда Хассана

Товариський поєдинок проти Палестини (0:1) став для гравця збірної Кувейту Бадера Аль-Мутви 179-м у складі національної команди. Це дозволило 36-річному футболістові обійти гравця збірної Іспанії і мадридського "Реала" Серхіо Рамоса і вийти на чисте третє місце за кількістю матчів за національні команди в історії.

Реклама

Попереду Мутви тільки діючий капітан збірної Омана Ахмед Мубарак (180) і колишній гравець збірної Єгипту Ахмед Хассан (184), який вже завершив кар'єру. Якщо пандемія не зірве календар матчів, то рекорд єгиптянина може впасти вже до кінця поточного року, повідомляє СЕ.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду побив рекорд Пеле за кількістю голів в офіційних матчах. Бразилець зупинився на позначці в 757 м'ячів.

А перед цим "Король футболу" позбувся ще одного досягнення. Ліонель Мессі побив рекорд Пеле по голам у складі однієї команди. Втім, як тільки рекорди бразильця впали, на його сторінці в соцмережі оновили інформацію по голам, додавши до них м'ячі в товариських матчах. У сумі виходить 1289!

В тренді
Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать Лукашенку

Дивіться, як Роналду забивав рекордний гол:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

рекорд футбол Серхіо Рамос збірна Кувейту

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)MMA
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиноюФутбол
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з синомФутбол
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжками
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжкамиФутбол
"Феррарі" вщент! Співробітник автомийки розбив суперкар італійського воротаряФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти