Ще один "вічний" рекорд у футболі під загрозою

Товариський поєдинок проти Палестини (0:1) став для гравця збірної Кувейту Бадера Аль-Мутви 179-м у складі національної команди. Це дозволило 36-річному футболістові обійти гравця збірної Іспанії і мадридського "Реала" Серхіо Рамоса і вийти на чисте третє місце за кількістю матчів за національні команди в історії.

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Попереду Мутви тільки діючий капітан збірної Омана Ахмед Мубарак (180) і колишній гравець збірної Єгипту Ахмед Хассан (184), який вже завершив кар'єру. Якщо пандемія не зірве календар матчів, то рекорд єгиптянина може впасти вже до кінця поточного року, повідомляє СЕ.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду побив рекорд Пеле за кількістю голів в офіційних матчах. Бразилець зупинився на позначці в 757 м'ячів.

А перед цим "Король футболу" позбувся ще одного досягнення. Ліонель Мессі побив рекорд Пеле по голам у складі однієї команди. Втім, як тільки рекорди бразильця впали, на його сторінці в соцмережі оновили інформацію по голам, додавши до них м'ячі в товариських матчах. У сумі виходить 1289!

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Дивіться, як Роналду забивав рекордний гол:

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