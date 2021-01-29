Русский
$ 28,19
34,1
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Серхіо Рамос йде з "Реала": його клубний патріотизм закінчився на переговорах про зарплату

29 січня, 20:19

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

34-річний іспанський захисник має намір вивчити пропозиції з-за кордону

Один з найзнаменитіших гравців в сучасному футболі Серхіо Рамос цього літа змінить команду. Останнім часом ходили чутки про інтерес до захисника з боку кількох клубів. Зокрема, відомо, що легендою "Реала" "насипали" шалених грошей в "ПСЖ". Тепер же ясність в ситуацію внесли інсайдери.

Реклама

Про розмову Рамоса з президентом клубу Флорентіно Пересом повідомило видання El Chiringuito.

У складних умовах за часів пандемії "Реал" зміг запропонувати Серхіо контракт на два роки зі зменшенням зарплати на 10% або ж на один рік зі збереженням його нинішніх доходів. Із тих пір минув місяць, і клуб уже змирився із втратою одного зі знакових своїх футболістів. Сам же він розглядає пропозиції інших грандів, які задовольнять його фінансові апетити.

Уродженець Севільї прийшов в "Реал" в 2005 році, а його нинішній контракт закінчується 30 червня. Сайт Transfermarkt оцінює Рамоса в 14 мільйонів євро, а найвищою його вартість (50 "лимонів") була в березні 2018 року. У сезоні 2020/21 він провів 18 матчів, відзначившись трьома голами.

Капітан "Реала" Серхіо Рамос
Реклама

Капітан "Реала" Серхіо Рамос / Фото: Reuters

Нещодавно капітан "Реала" тренував українського воротаря і забив шикарний гол.

Згадаймо, як Серхіо забивав у ворота збірної України минулої осені:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

контракт зарплати футбол догляд Реал Мадрид Серхіо Рамос трансфер
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
У ловеласа Неймара нова
У ловеласа Неймара нова "крихітка": футболіст запав на відому співачкуФутбол
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське селоЧУ з футболу
Гравець
Гравець "Динамо" після інсульту заговорив португальськоюФутбол
Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижною
Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижноюФутбол
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої грудиФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти