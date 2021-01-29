Серхіо Рамос йде з "Реала": його клубний патріотизм закінчився на переговорах про зарплату

Один з найзнаменитіших гравців в сучасному футболі Серхіо Рамос цього літа змінить команду. Останнім часом ходили чутки про інтерес до захисника з боку кількох клубів. Зокрема, відомо, що легендою "Реала" "насипали" шалених грошей в "ПСЖ". Тепер же ясність в ситуацію внесли інсайдери.

Реклама

Про розмову Рамоса з президентом клубу Флорентіно Пересом повідомило видання El Chiringuito.

У складних умовах за часів пандемії "Реал" зміг запропонувати Серхіо контракт на два роки зі зменшенням зарплати на 10% або ж на один рік зі збереженням його нинішніх доходів. Із тих пір минув місяць, і клуб уже змирився із втратою одного зі знакових своїх футболістів. Сам же він розглядає пропозиції інших грандів, які задовольнять його фінансові апетити.

Уродженець Севільї прийшов в "Реал" в 2005 році, а його нинішній контракт закінчується 30 червня. Сайт Transfermarkt оцінює Рамоса в 14 мільйонів євро, а найвищою його вартість (50 "лимонів") була в березні 2018 року. У сезоні 2020/21 він провів 18 матчів, відзначившись трьома голами.

Реклама Капітан "Реала" Серхіо Рамос / Фото: Reuters

Нещодавно капітан "Реала" тренував українського воротаря і забив шикарний гол.

Згадаймо, як Серхіо забивав у ворота збірної України минулої осені:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама