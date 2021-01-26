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Легенді "Реала" "насипали" шалених грошей у "ПСЖ"

26 січня, 09:24

Олег Люлька Олег Люлька

Якщо Серхіо Рамос перейде до паризького клубу, то отримає 45 млн євро за три роки

Стали відомі подробиці контракту, який чекає на багаторічного капітана "Реала" Серхіо Рамоса в разі переходу до табору "ПСЖ". Як ми писали раніше, Рамос готується піти з Мадрида, щоб стати одноклубником Мессі в Парижі.

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За інформацією Onda Cero, парижани запропонували іспанцеві, у якого влітку закінчується угода з "Реалом", договір на три роки із зарплатою 15 мільйонів євро на рік. Тобто сумарно Рамос, якому 30 березня виповниться 35 років, отримає 45 млн євро.

Серхіо Рамос

Серхіо Рамос / Фото: Reuters

"Реал" дати такі умови Рамосу не може. Зараз e "Королівському клубі" Серхіо отримує 12 млн євро yf рік. Але навіть ці гроші йому не ма.nm наміру "продовжувати" в Мадриді, обіцяючи "лише" 10,8 млн євро за сезон.

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І при цьому про три роки в "Реалі" у переговорах з Рамосом і не заїкаються, пропонуючи контракт всього на один рік.

Виходячи з цього, навіть попри джентльменську угоду між "ПСЖ" і "Реалом" – не переманювати гравців один в одного – висока ймовірність, що влітку ми побачимо Серхіо Рамоса у футболці паризького клубу.

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Відзначимо, що за Мадрид Рамос виступає з 2005 року, вигравши з "Реалом" п'ять чемпіонатів Іспанії і чотири Ліги чемпіонів.

А недавно Рамос забив шикарний гол Луніну на тренуванні.

Дивіться гол Рамоса в матчі Іспанія – Україна

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Реал Мадрид ПСЖ Серхіо Рамос
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