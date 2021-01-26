Легенді "Реала" "насипали" шалених грошей у "ПСЖ"

Якщо Серхіо Рамос перейде до паризького клубу, то отримає 45 млн євро за три роки

Стали відомі подробиці контракту, який чекає на багаторічного капітана "Реала" Серхіо Рамоса в разі переходу до табору "ПСЖ". Як ми писали раніше, Рамос готується піти з Мадрида, щоб стати одноклубником Мессі в Парижі.

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За інформацією Onda Cero, парижани запропонували іспанцеві, у якого влітку закінчується угода з "Реалом", договір на три роки із зарплатою 15 мільйонів євро на рік. Тобто сумарно Рамос, якому 30 березня виповниться 35 років, отримає 45 млн євро.

Серхіо Рамос / Фото: Reuters

"Реал" дати такі умови Рамосу не може. Зараз e "Королівському клубі" Серхіо отримує 12 млн євро yf рік. Але навіть ці гроші йому не ма.nm наміру "продовжувати" в Мадриді, обіцяючи "лише" 10,8 млн євро за сезон.

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І при цьому про три роки в "Реалі" у переговорах з Рамосом і не заїкаються, пропонуючи контракт всього на один рік.

Виходячи з цього, навіть попри джентльменську угоду між "ПСЖ" і "Реалом" – не переманювати гравців один в одного – висока ймовірність, що влітку ми побачимо Серхіо Рамоса у футболці паризького клубу.

Відзначимо, що за Мадрид Рамос виступає з 2005 року, вигравши з "Реалом" п'ять чемпіонатів Іспанії і чотири Ліги чемпіонів.

А недавно Рамос забив шикарний гол Луніну на тренуванні.

Дивіться гол Рамоса в матчі Іспанія – Україна

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