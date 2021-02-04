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"Шахтар" допоможе Хорватії подолати наслідки землетрусу

4 лютого, 20:20

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Чемпіони України підтримали батьківщину свого багаторічного капітана Даріо Срни

Як стало відомо "Сьогодні", український футбольний клуб "Шахтар" вирішив допомогти хорватам подолати наслідки важкого землетрусу. Клуб передав Хорватії гуманітарну допомогу на 70 тисяч євро.

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Спільний капітан

Україна і Хорватія довгі роки є дружніми і братніми країнами, що мають гарні відносини. Одним з помітних і яскравих символів, які об'єднують країни, є багаторічний капітан збірної Хорватії з футболу та українського клубу "Шахтар" – Даріо Срна.

Тому, коли в Хорватії стався землетрус, український клуб не зміг залишитися осторонь і не підтримати рідну для його легендарного гравця країну.

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Даріо Срна, директор з футболу ФК "Шахтар":

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"У мене по-справжньому дві батьківщини – Хорватія і Україна, в якій я живу більше 15 років. Протягом цих років я бачив, як президент "Шахтаря" активно допомагав своїм землякам і всім нужденним на території України. І робив це від щирого серця, від душі. Він був для мене взірцем для наслідування, тому і я прагнув допомагати українським дітям. Тепер "Шахтар" допомагає і хорватам, які опинилися в біді. Це дуже гідний вчинок, показник дружби між нашими країнами".

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Хорватія землетрус Шахтар Донецьк Даріо Срна

Джерело: Сегодня|Спорт

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