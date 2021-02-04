"Шахтар" допоможе Хорватії подолати наслідки землетрусу

Як стало відомо "Сьогодні", український футбольний клуб "Шахтар" вирішив допомогти хорватам подолати наслідки важкого землетрусу. Клуб передав Хорватії гуманітарну допомогу на 70 тисяч євро.

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Спільний капітан

Україна і Хорватія довгі роки є дружніми і братніми країнами, що мають гарні відносини. Одним з помітних і яскравих символів, які об'єднують країни, є багаторічний капітан збірної Хорватії з футболу та українського клубу "Шахтар" – Даріо Срна.

Тому, коли в Хорватії стався землетрус, український клуб не зміг залишитися осторонь і не підтримати рідну для його легендарного гравця країну.

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Даріо Срна, директор з футболу ФК "Шахтар":

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"У мене по-справжньому дві батьківщини – Хорватія і Україна, в якій я живу більше 15 років. Протягом цих років я бачив, як президент "Шахтаря" активно допомагав своїм землякам і всім нужденним на території України. І робив це від щирого серця, від душі. Він був для мене взірцем для наслідування, тому і я прагнув допомагати українським дітям. Тепер "Шахтар" допомагає і хорватам, які опинилися в біді. Це дуже гідний вчинок, показник дружби між нашими країнами".

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