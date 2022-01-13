Іспанія визнала Крим російським – скандальний фотофакт

В Іспанії дали карту України без Криму / Фото: Колаж: Сьогодні
У розділі "де нас дивитися" на сайті Ла Ліги можна вибрати будь-яку країну на віртуальній карті, після чого користувачеві покажуть список офіційних трансляторів.
При виборі України на карті підсвічується контур нашої країни, але без окупованого Кримом Росією.
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На карті іспанців Крим належить до території Росії.
Реакції від іспанської сторони поки що не було.
Які ще були інциденти з Кримом у спорті
- Під час Олімпіади-2020 оргкомітет Ігор розмістив на офіційному сайті карту з кордоном між материковою частиною України та Кримом.
- Після скандалу МОК назвав карту з російським Кримом прикрою помилкою і швидко виправив це. Росія виступила з протестом, але нарвалася на глузування.
- А потім уже УЄФА розлютив Росію, розмістивши на емблемі Євро-2024 карту Європи, де Крим показаний українською територією.
- В УЄФА відповіли, що діяли згідно з резолюцією Генасамблеї ООН тому не мають наміру йти на поводу у агресора.