Іспанія визнала Крим російським – скандальний фотофакт

Футбольна ліга Іспанії окреслила Крим частиною Росії. Відповідну картку розміщено на офіційному сайті організації

В Іспанії дали карту України без Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

У розділі "де нас дивитися" на сайті Ла Ліги можна вибрати будь-яку країну на віртуальній карті, після чого користувачеві покажуть список офіційних трансляторів.

При виборі України на карті підсвічується контур нашої країни, але без окупованого Кримом Росією.

Реклама

На карті іспанців Крим належить до території Росії.

Реклама

Реакції від іспанської сторони поки що не було.

Які ще були інциденти з Кримом у спорті

Під час Олімпіади-2020 оргкомітет Ігор розмістив на офіційному сайті карту з кордоном між материковою частиною України та Кримом.