Испания признала Крым российским – скандальный фотофакт

В Испании дали карту Украины без Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня
В разделе "где нас смотреть" на сайте Ла Лиги можно выбрать любую страну на виртуальной карте, после чего пользователю покажут список официальных трансляторов.
При выборе Украины на карте подсвечивается контур нашей страны, но без оккупированного Россией Крыма.
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На карте испанцев Крым относится к территории России.
Реакции от испанской стороны пока не последовало.
Какие еще были инциденты с Крымом в спорте
- Во время Олимпиады-2020 оргкомитете Игр разместил на официальном сайте карту с границей между материковой частью Украины и Крымом.
- После скандала МОК назвал карту с российским Крымом досадной ошибкой и быстро исправил это. Россия выступила с протестом, но нарвалась на насмешки.
- А затем уже УЕФА разозлил Россию, разместив на эмблеме Евро-2024 карту Европы, где Крым показан украинской территорией.
- В УЕФА ответили, что действовали согласно резолюции Генассамблеи ООН, поэтому не намерены идти на поводу у агрессора.