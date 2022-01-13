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Испания признала Крым российским – скандальный фотофакт

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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13 января, 15:28
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Футбольная лига Испании обозначила Крым частью России. Соответствующая карта размещена на официальном сайте организации
В Испании дали карту Украины без Крыма
В Испании дали карту Украины без Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня

В разделе "где нас смотреть" на сайте Ла Лиги можно выбрать любую страну на виртуальной карте, после чего пользователю покажут список официальных трансляторов.

При выборе Украины на карте подсвечивается контур нашей страны, но без оккупированного Россией Крыма.

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На карте испанцев Крым относится к территории России.

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Реакции от испанской стороны пока не последовало.

Какие еще были инциденты с Крымом в спорте

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