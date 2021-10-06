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Таков закон, но в России все равно не понимают: УЕФА объяснил, почему Крым стал украинским

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 октября, 22:20
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УЕФА объяснил, почему изобразил украинский Крым на логотипе Евро-2024. Изображение вызвало истерику в России, но все было сделано согласно мировым законам
УЕФА изобразил Крым украинским
УЕФА изобразил Крым украинским / Фото: Getty Images, REUTERS

После сегодняшней презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года в России заявили, что русофобское настроение добралось и до УЕФА.

Читайте также: УЕФА презентовал логотип Евро-2024: новый бренд объединит болельщиков европейского футбола

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В УЕФА ответили, что действовали согласно резолюции Генассамблеи ООН. Интересно, что россияне продолжают петь песню о законности присоединении полуострова.

"Карта Украины в видео отражает резолюцию 68/262 Генассамблеи ООН, которая была широко одобрена государствами-членами УЕФА и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", – сообщили в пресс-службе УЕФА на запрос Eurostavka.

Ранее Мирон Маркевич поставил на место россиян, заявив, что только они считают Крым российским.

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"Международное содружество придерживается другой точки зрения. Крым – это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою четкую и последовательную позицию", – заявил экс-тренер сборной.

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