Таков закон, но в России все равно не понимают: УЕФА объяснил, почему Крым стал украинским

УЕФА объяснил, почему изобразил украинский Крым на логотипе Евро-2024. Изображение вызвало истерику в России, но все было сделано согласно мировым законам

УЕФА изобразил Крым украинским / Фото: Getty Images, REUTERS

После сегодняшней презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года в России заявили, что русофобское настроение добралось и до УЕФА.

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В УЕФА ответили, что действовали согласно резолюции Генассамблеи ООН. Интересно, что россияне продолжают петь песню о законности присоединении полуострова.

Ранее Мирон Маркевич поставил на место россиян, заявив, что только они считают Крым российским.

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"Международное содружество придерживается другой точки зрения. Крым – это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою четкую и последовательную позицию", – заявил экс-тренер сборной.