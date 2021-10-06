Украинский Крым на эмблеме Евро-2024: реакция России

В стране-агрессоре снова пригорает.
Причина – на логотипе футбольного Евро-2024, финальная часть которого пройдет в Германии, Крым изображен частью Украины.
"К сожалению, русофобское настроение добралось и до УЕФА, – заявил Чемпионату депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев. – Уважаемая футбольная организация пренебрегает мнением граждан Крыма, которые давно сделали свой выбор. Два варианта: либо это сделано по незнанию, что маловероятно, либо они попросту не хотят ругаться с Украиной. Вы же знаете, как наши соседи начинают нервничать в подобной ситуации".
"На месте РФС подготовил бы письмо с объяснением ситуации".
"Если футбольные чиновники не знают, что Крым является территорией России, значит, надо поставить их в известность. Может, они по старинке живут и не читают новости? Или плохо знают историю? Ведь с момента присоединения прошло семь лет!" – добавил Свищев.
Отметим, что в УЕФА не повторили прокол Международного олимпийского комитета, который перед Играми-2020 в Токио на интерактивной карте мира отрезал Крым от Украины, и лишь после скандала вернул его назад, объяснив все "досадной ошибкой провайдера".
Оккупация Крыма Россией
- Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
- Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
- В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.