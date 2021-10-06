6 жовтня 21:45
Італія --
Іспанія --
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 👑 Міс Україна-2021: фото
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Український Крим на емблемі Євро-2024: реакція Росії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 жовтня, 13:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росіян бомбить від того, що анексований ними півострів на логотипі наступного футбольного чемпіонату Європи зображений синьо-жовтим
Депутат Держдуми РФ скаженіє від емблеми Євро-2024
Депутат Держдуми РФ скаженіє від емблеми Євро-2024 / Фото: UEFA.com

У країні-агресорі знову пригорає.

Причина – на логотипі футбольного Євро-2024, фінальна частина якого відбудеться в Німеччині, Крим зображений частиною України.

Реклама

"На жаль, русофобські настрої дісталися УЄФА, – заявив виданню Чемпионат депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев. – Шановна футбольна організація нехтує думкою громадян Криму, які давно зробили свій вибір. Два варіанти: або це зроблено через незнання, що малоймовірно, або вони просто не хочуть сваритися з Україною. Ви ж знаєте, як наші сусіди починають нервувати в подібній ситуації".

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев
Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев / Фото: РІА Новини

"На місці РФС підготував би лист з поясненням ситуації".

"Якщо футбольні чиновники не знають, що Крим є територією Росії, отже, треба поставити їх до відома. Може, вони по-старому живуть і не читають новини? Або погано знають історію? Адже з моменту приєднання минуло сім років!" – додав Свищев.

Відзначимо, що в УЄФА не повторили прокол Міжнародного олімпійського комітету, який перед Іграми-2020 у Токіо на інтерактивній мапі світу відрізав Крим від України, і лише після скандалу повернув його назад, пояснивши все "прикрою помилкою провайдера".

Реклама

Окупація Криму Росією

  • Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", невизнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. Зокрема "кримський референдум" не визнає і ООН.
  • Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.
  • Своєю чергою Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) визнав, що дії Росії під час окупації Криму розцінюються як військовий конфлікт проти України. У Гаазі відзначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Італія

Сьогодні

21:45

Іспанія

2.32

3.18

3.70

Бельгія

Завтра

21:45

Франція

3.19

3.28

2.48

Фінляндія

9 жовт

19:00

Україна

3.76

3.42

2.18
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти