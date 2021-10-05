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УЄФА презентувала логотип ЄВРО-2024: новий бренд об'єднає уболівальників європейського футболу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 жовтня, 23:40
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Сьогодні ввечері на Олімпійському стадіоні в Берліні був представлений логотип і девіз чемпіонату Європи-2024 з футболу
УЄФА презентувала логотип Євро-2024
УЄФА презентувала логотип Євро-2024 / Фото: UEFA.com

Бренд Євро-2024 презентували на берлінському "Олімпіаштадіон". Логотип виконаний в шести загальних кольорах, які є на прапорах 55 країн Європи .

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Девіз ЄВРО-2024: "Об'єднані футболом. Разом у самому серці Європи".

" Бренд просуває ідею Євро, відкритого для всіх і заохочує різноманіття . Футбол – область, де кожен повинен відчувати себе як вдома, і запуск бренду став першим кроком на шляху до облаштування цього будинку на Євро-2024 в Німеччині. Активи бренду – від логотипу до візерунків і відео – віддають належне різноманітності уболівальників і європейського футболу", – йдеться в повідомленні прес-служби УЄФА.

З шести кольорів бренду оформили обриси "Олімпіаштадіона" в Берліні, де пройде фінал турніру.

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Представлення логотипу Євро-2024 супроводжувалося грандіозним світловим шоу на стадіоні в Берліні.

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Чемпіонат Європи з футболу в 2024 року пройде в Німеччині. У першості візьмуть участь 24 команди.

Крім Берліна, Євро-2024 пройде ще в 9 містах – Дортмунді, Кельні, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Лейпцигу, Гамбурзі, Штутгарті та Мюнхені.

Раніше Німеччина вже приймала чемпіонат Європи в 1988 році. Також там проводилися чемпіонати світу – в 1974 та 2006 роках.

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