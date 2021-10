УЄФА презентувала логотип ЄВРО-2024: новий бренд об'єднає уболівальників європейського футболу

Бренд Євро-2024 презентували на берлінському "Олімпіаштадіон". Логотип виконаний в шести загальних кольорах, які є на прапорах 55 країн Європи .

Девіз ЄВРО-2024: "Об'єднані футболом. Разом у самому серці Європи".

Introducing # EURO2024 !



The brand identity for the tournament was unveiled at 20: 24CEST this evening at the Olympiastadion in Berlin, Germany. It promotes a EURO where everyone feels welcome and diversity is celebrated. Bring your colours! pic.twitter.com/Aqq0GrBIl3