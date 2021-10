УЕФА презентовала логотип ЕВРО-2024: новый бренд объединит болельщиков европейского футбола

Бренд Евро-2024 презентовали на берлинском "Олимпиаштадион". Логотип выполнен в шести общих цветах, которые есть на флагах 55 стран Европы.

Introducing #EURO2024!



The brand identity for the tournament was unveiled at 20:24CEST this evening at the Olympiastadion in Berlin, Germany. It promotes a EURO where everyone feels welcome and diversity is celebrated. Bring your colours! pic.twitter.com/Aqq0GrBIl3