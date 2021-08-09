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Олімпійцям і не снилося! Озвучені премії футболістів збірної України за Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
9 серпня, 00:11
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За потрапляння до чвертьфіналу Євро футбольна збірна України отримала більше, ніж дадуть усім медалістам нашої країни на Олімпіаді в Токіо разом узятим
Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / Фото: Reuters

Перед призначенням Сергія Реброва новим тренером збірної України бос УАФ Андрій Павелко розповів, скільки футболісти "синьо-жовтої" команди отримали за виступи під керівництвом попереднього наставника – Андрія Шевченка.

  • "За вихід на Євро гравці і штаб отримали 3 млн євро", – заявив Павелко в ефірі Великого футболу
  • "За виступ на самому Євро – 2,5 млн євро"
  • "Плюс 1 млн євро за Лігу націй, яку ми через коронавірус завершили невдало "
  • "Загалом – 6,5 млн євро отримала команда, але з обов'язковою виплатою всіх податків і зборів, які є", – підсумував Андрій Павелко

Збірна України
Збірна України / Фото: Reuters

Жан Беленюк і футбольная збірна України
Жан Беленюк і футбольная збірна України / Фото: Instagram, REUTERS

Раніше ми писали, що премії українським спортсменам за медалі на літніх Олімпійських іграх у Токіо сумарно складуть трохи менше двох мільйонів доларів або близько 50 мільйонів гривень.

В тренді

На Іграх-2020 Україна здобула 19 медалей – 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши 44-й рядок у медальному заліку.

Футбольна збірна України, програвши в 1/4 фіналу Англії 0:4, посіла восьму сходинку на Євро-2020.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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