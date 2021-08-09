Олімпійцям і не снилося! Озвучені премії футболістів збірної України за Євро-2020

Перед призначенням Сергія Реброва новим тренером збірної України бос УАФ Андрій Павелко розповів, скільки футболісти "синьо-жовтої" команди отримали за виступи під керівництвом попереднього наставника – Андрія Шевченка.
- "За вихід на Євро гравці і штаб отримали 3 млн євро", – заявив Павелко в ефірі Великого футболу
- "За виступ на самому Євро – 2,5 млн євро"
- "Плюс 1 млн євро за Лігу націй, яку ми через коронавірус завершили невдало "
- "Загалом – 6,5 млн євро отримала команда, але з обов'язковою виплатою всіх податків і зборів, які є", – підсумував Андрій Павелко
Раніше ми писали, що премії українським спортсменам за медалі на літніх Олімпійських іграх у Токіо сумарно складуть трохи менше двох мільйонів доларів або близько 50 мільйонів гривень.
На Іграх-2020 Україна здобула 19 медалей – 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши 44-й рядок у медальному заліку.
Футбольна збірна України, програвши в 1/4 фіналу Англії 0:4, посіла восьму сходинку на Євро-2020.