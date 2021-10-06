Такий закон, але в Росії все одно не розуміють: УЄФА пояснив, чому Крим став українським

УЄФА пояснив, чому зобразив український Крим на логотипі Євро-2024. Зображення викликало істерику в Росії, але все було зроблено згідно зі світовими законами

УЄФА зобразив Крим українським / Фото: Getty Images, REUTERS

Після сьогоднішньої презентації логотипу чемпіонату Європи 2024 року в Росії заявили, що русофобські настрої добралися і до УЄФА.

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В УЄФА відповіли, що діяли згідно з резолюцією Генасамблеї ООН. Цікаво, що росіяни продовжують співати пісню про законність приєднання півострова.

Раніше Мирон Маркевич поставив на місце росіян, заявивши, що тільки вони вважають Крим російським.

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"Міжнародне співтовариство дотримується іншої точки зору. Крим – це українська територія. Зараз УЄФА знову показав свою чітку і послідовну позицію", – заявив екстренер збірної.