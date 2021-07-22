Офіційний сайт Олімпійських ігор, які відкриються в п'ятницю в Токіо, неправильно зобразив кордони нашої держави, відокремивши від неї Крим

Голова МОК німець Бех і карта України без Криму / Фото: Reuters

Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 23 липня, але вже напередодні вибухнув гучний політичний скандал – Україну залишили без Криму.

У спливаючому вікні Olympics Cheer Zone на сайті Ігор між материковою частиною України і Кримом позначений кордон.

Реакції України на це поки немає.

В тренді Крим відрізали від України: скандал на Олімпіаді

Раніше президент НОК України Сергій Бубка заявляв, що українські спортсмени в Токіо всім задоволені. "Вони вражені умовами в Олімпійському селищі. Щиро дякую, ви прекрасно попрацювали", – хвалив Бубка організаторів під час сесії МОК.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 Україні пророкують 15-й рядок у загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.

Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.