Крим відрізали від України: скандал на Олімпіаді

Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 23 липня, але вже напередодні вибухнув гучний політичний скандал – Україну залишили без Криму.
У спливаючому вікні Olympics Cheer Zone на сайті Ігор між материковою частиною України і Кримом позначений кордон.
Реакції України на це поки немає.
Раніше президент НОК України Сергій Бубка заявляв, що українські спортсмени в Токіо всім задоволені. "Вони вражені умовами в Олімпійському селищі. Щиро дякую, ви прекрасно попрацювали", – хвалив Бубка організаторів під час сесії МОК.
Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 Україні пророкують 15-й рядок у загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.
Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.