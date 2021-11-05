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Іранський форвард Зорі заслужив визнання у Європі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 листопада, 19:29
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За підсумками четвертого туру групового раунду Ліги конференцій нападник луганської Зорі Шахаб Захеді потрапив до символічної збірної туру
Форвард Зорі Шахаб Захеді потрапив до збірної туру Ліги конференцій
Форвард Зорі Шахаб Захеді потрапив до збірної туру Ліги конференцій / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

У матчі проти болгарського ЦСКА (2:0) іранський форвард Зорі показав феєричну гру. Наприкінці поєдинку Шахаб забив гол і віддав асист на свого партнера по атаці Аллах'яра.

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За підсумками зіграних матчів Ліги конференцій символічну збірну 4-го туру склав статистичний портал SofaScore.

За свою гру Шахаб отримав оцінку 8.3 та посів місце центр-форварда у збірній туру.

Вищі оцінки тільки у Кеіто Накамура (ЛАСК) та Ловро Майєр (Ренн), обидва отримали 8.5.

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Додамо, що після чотирьох зіграних матчів Зоря набрала 6 очок і посідає третє місце у групі С, відстаючи від лідера Буде-Глімт на два очки та від Роми на одне.

А вже найближчої неділі Зоря проведе матч 14-го туру чемпіонату України. У Запоріжжі команда Віктора Скрипника прийме рівненський Верес.

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