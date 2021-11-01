1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Форвард Зорі на порозі до клубу Реброва

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 листопада, 13:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олександр Гладкий у матчі проти харківського Металіста 1925 відзначився дублем. Тепер на його рахунку 98 голів у чемпіонаті України
Олександр Гладкий забив 98 голів
Олександр Гладкий забив 98 голів / Фото: sport.ua

Луганська Зоря у матчі 13-го туру розгромила на виїзді Металіст 1925 із рахунком 6:1. Два результативні удари на свій рахунок записав Олександр Гладкий.

Читайте також: Хіба таке можливе? Форвард Сент-Етьєна забив неймовірний гол зі своєї половини поля

Реклама

Тепер 34-річному нападнику не вистачає ще двох голів, щоб поповнити клуб бомбардирів Сергія Реброва. Нагадаємо, що перепусткою до елітного клубу бомбардирів є сто голів у чемпіонаті України.

З діючих футболістів, які виступають в УПЛ, в клубі Реброва два форварди – Євген Селезньов (116) та Жуніор Мораєс (102).

Реклама

Клуб бомбардирів Сергія Реброва

1-2. Сергій Ребров – 123 голи (10 – Шахтар, 113 – Динамо)
1-2. Максим Шацьких – 123 голи (96 – Динамо, 22 – Арсенал, 5 – Говерла)
3. Євген Селезньов – 116 голів (24 – Шахтар, 19 – Арсенал, 68 – Дніпро, 5 – Колос)
4. Андрій Воробей – 105 голів (80 – Шахтар, 12 – Дніпро, 9 – Арсенал, 4 – Металіст)
5. Жуніор Мораєс – 102 (22 – Динамо, 35 – Металург (Донецьк), 45 – Шахтар)

Кандидати у члени клубу:

Реклама

6. Андрій Ярмоленко – 99 голів (99 – Динамо)
7. Олександр Гладкий – 98 голів (1 – Металіст, 14 – Харків, 41 – Шахтар, 2 – Дніпро, 23 – Карпати, 2 – Чорноморець, 15 – Зоря)
8. Олександр Гайдаш – 95 голів (85 – Таврія, 10 – Маріуполь)
9-10. Марко Девіч – 90 голів (2 – Волинь, 4 – Шахтар, 84 – Металіст)
9-10. Сергій Мізін – 90 голів (16 – Динамо, 8 – Дніпро, 2 – Чорноморець, 25 – Карпати, 7 – Кривбас, 8 – Металіст, 24 – Арсенал)

Нагадаємо, що форвард закарпатського Минаю Євген Селезньов мріє побити рекорд Сергія Реброва та Максима Шацьких (в обох по 123 голи). Для цього 36-річному футболісту потрібно забити ще 8 м'ячів. Але поки що прославленому форварду ніяк не вдається зняти прокляття – ось уже десять матчів він не може забити гол.

Селезньов знову не забив за Минай
Селезньов знову не забив за Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Додамо, що сьогодні, 1 листопада, у поєдинку 13-го туру УПЛ Минай на виїзді зіграє проти Дніпра-1.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

Завтра

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

3 лист

19:45

Шахтар

1.25

6.90

13.5
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
12
21:10
24
5
Дніпро-1
12
16:14
22
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
11
8:14
8
15
Чорноморець
12
12:26
7
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Понеділок, 1 листопада
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 5 листопада
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти