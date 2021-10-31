Такою шаленою Зорю ми ще не бачили! Скрипник розгромив Металіст 1925

Пропустивши від харків'ян на шостій хвилині, Зоря відповіла одразу шістьма голами. У підсумку – 6:1 на користь команди Скрипника
Віктор Скрипник / Фото: Reuters
Команда Віктора Скрипника проводить найкращий відрізок у сезоні – Зоря обіграла софійський ЦСКА у Лізі Європи (1:0), Колос в УПЛ (1:0) та Рух (2:0) у Кубку України.
А в неділю, 31 жовтня, Зоря здобула четверту поспіль перемогу – жертвою луганців став Металіст 1925, який програв команді Скрипника в Харкові – 1:6.
Це найбільша перемога Зорі у сезоні!
ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ
ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ
Металіст 1925 – Зоря – 1:6
Голи: Ременюк, 6 – Саядманеш, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу, 77, Алібеков, 90+2
Вилучення: Шершень, 66 (Металіст 1925, друге попередження)
Після цієї перемоги Зоря вийшла на третій рядок в УПЛ, але у понеділок луганців може потіснити з нього Ворскла, якщо обіграє вдома Чорноморець.
1
13
11
2
0
34
5
29
35
Забиті
34
Пропущені
5
Різниця
29
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
2
13
10
2
1
35
7
28
32
Забиті
35
Пропущені
7
Різниця
28
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
3
13
8
2
3
30
16
14
26
Забиті
30
Пропущені
16
Різниця
14
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
4
12
7
3
2
21
10
11
24
Забиті
21
Пропущені
10
Різниця
11
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
В
5
12
7
1
4
16
14
2
22
Забиті
16
Пропущені
14
Різниця
2
Результати останніх матчів:
П
В
В
П
В
6
13
5
5
3
12
10
2
20
Забиті
12
Пропущені
10
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
Н
В
7
13
5
4
4
12
12
0
19
Забиті
12
Пропущені
12
Різниця
0
Результати останніх матчів:
Н
В
В
Н
П
8
13
6
1
6
16
20
-4
19
Забиті
16
Пропущені
20
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
В
9
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забиті
15
Пропущені
21
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
П
10
12
3
4
5
10
14
-4
13
Забиті
10
Пропущені
14
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
Н
Н
В
П
П
11
12
3
2
7
7
18
-11
11
Забиті
7
Пропущені
18
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П
12
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забиті
9
Пропущені
20
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
В
13
12
2
3
7
9
22
-13
9
Забиті
9
Пропущені
22
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
П
14
11
1
5
5
8
14
-6
8
Забиті
8
Пропущені
14
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
П
П
15
12
1
4
7
12
26
-14
7
Забиті
12
Пропущені
26
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
П
16
13
1
1
11
15
32
-17
4
Забиті
15
Пропущені
32
Різниця
-17
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П