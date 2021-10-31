Такою шаленою Зорю ми ще не бачили! Скрипник розгромив Металіст 1925

Пропустивши від харків'ян на шостій хвилині, Зоря відповіла одразу шістьма голами. У підсумку – 6:1 на користь команди Скрипника

Віктор Скрипник / Фото: Reuters

Команда Віктора Скрипника проводить найкращий відрізок у сезоні – Зоря обіграла софійський ЦСКА у Лізі Європи (1:0), Колос в УПЛ (1:0) та Рух (2:0) у Кубку України.

А в неділю, 31 жовтня, Зоря здобула четверту поспіль перемогу – жертвою луганців став Металіст 1925, який програв команді Скрипника в Харкові – 1:6.

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Це найбільша перемога Зорі у сезоні!

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Металіст 1925 – Зоря – 1:6

Голи: Ременюк, 6 – Саядманеш, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу, 77, Алібеков, 90+2

Вилучення: Шершень, 66 (Металіст 1925, друге попередження)

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Після цієї перемоги Зоря вийшла на третій рядок в УПЛ, але у понеділок луганців може потіснити з нього Ворскла, якщо обіграє вдома Чорноморець.