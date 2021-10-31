Такой буйной Зарю мы еще не видели! Скрипник разгромил Металлист 1925

Пропустив от харьковчан на шестой минуте, Заря ответила сразу шестью голами. В итоге – 6:1 в пользу команды Скрипника

Виктор Скрипник / Фото: Reuters

Команда Виктора Скрипника проводит лучший отрезок в сезоне – Заря обыграла софийский ЦСКА в Лиге Европы (1:0), Колос в УПЛ (1:0) и Рух (2:0) в Кубке Украины.

А в воскресенье, 31 октября, Заря добыла четвертую кряду победу – под каток луганчан попал Металлист 1925, крупно проигравший команде Скрипника в Харькове – 1:6.

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Это самая большая победа Зари в сезоне!

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Металлист 1925 – Заря – 1:6

Голы: Ременюк, 6 – Сайядманеш, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу, 77, Алибеков, 90+2

Удаление: Шершень, 66 (Металлист 1925, второе предупреждение)

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После этой победы Заря вышла на третье место в УПЛ, но в понедельник луганчан может потеснить с него Ворскла, если обыграет дома Черноморец.