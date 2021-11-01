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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Хіба таке можливе? Форвард Сент-Етьєна забив неймовірний гол зі своєї половини поля

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 листопада, 11:32
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Туніський нападник Сент-Етьєна Вахбі Хазрі у матчі французької Ліги 1 із Метцем забив гол ударом із 68 метрів
Туніський форвард Сент-Етьєна Вахбі Хазрі забив гол із рекордної дистанції
Туніський форвард Сент-Етьєна Вахбі Хазрі забив гол із рекордної дистанції / Фото: Колаж: Сьогодні

Команда Хазрі вже на 9-й хвилині зустрічі програвала 0:1. Проте вже через сім хвилин Сент-Етьєн зміг зрівняти рахунок завдяки неймовірному голу туніського форварда.

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Коли нічого не віщувало небезпеки, Хазрі перехопив м'яч біля свого штрафного майданчика і пробіг із ним кілька метрів. Піднявши очі, гравець Сент-Етьєна побачив, що воротар суперника далеко вийшов із воріт.

"Чому б і ні?", – подумав Хазрі і пробив із 68 метрів. М'яч по високій траєкторії перелетів через невдаху голкіпера і опустився точно в ціль.

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За даними аналітиків Opta Sports, це новий рекорд Ліги 1. Раніше у Франції ніхто не забивав з такої відстані, принаймні з сезону 2006/07, коли ресурс почав вести статистику ліги.

Автор унікального голу 30-річний Вахбі Хазрі – гравець збірної Тунісу. Раніше він виступав за команди Бордо, Ренн, Сандерленд. Трансферна вартість футболіста за даними Transfermarkt становить 4,5 мільйонів євро.

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Дивіться відео цього неймовірного гола.

Матч так і закінчився із рахунком 1:1. Команда Вахбі Хазрі посідає останнє 20 місце в турнірній таблиці чемпіонаті Франції. Їхній суперник, команда Метц, знаходиться на 19-му рядку Ліги 1.

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