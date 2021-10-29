Це мазохізм! Росіянин згадав гол на очах у Путіна, яким його зганьбив Шева

Колишнього воротаря збірної Росії Олександра Філімонова вражає, що в РФ йому досі нагадують про гол, пропущений 1999-го від Андрія Шевченка

Філімонов і Шевченко / Фото: Спорт-Экспресс, Facebook

Минуло вже понад 22 роки з того часу, як Шевченко посадив на п'яту точку всю Росію, забивши ударом за комір Олександру Філімонову в Москві.

Однак, хоч би як хотів забути те своє фіаско Філімонов, йому в самій же РФ не дають.

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"Моє ставлення до того, що в Росії постійно в жовтні згадують цей гол? Не можу сказати, що байдуже, і не можу сказати, що зачіпає. Якщо людям нема чого більше згадати, заради бога, згадуйте це. Мені якось більше подобається згадувати позитивні емоції".

"Особлива форма мазохізму? Мене це теж завжди дивувало. Блін, згадайте щось хороше. Може, і справді це різновид мазохізму (сміється)? Не знаю, не можу коментувати такі нахили людей", – заявив Філімонов у коментарі російському виданню Чемпіонат.

/ Фото: Facebook

/ Фото: Спорт-Экспресс

Нагадаємо, 9 жовтня 1999 року Росія та Україна зустрілися у відборі на Євро-2000. Росії потрібна була лише перемога, а нас влаштовувала і нічия.

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Карпін вивів росіян уперед на 75-й хвилині, а потім наша команда зрівняла рахунок завдяки неймовірному голу Андрія Шевченка зі штрафного та жахливій помилці воротаря росіян Олександра Філімонова.

Зустріч завершилася нічиєю – 1:1, що дозволило Україні вийти до плей-оф, а збірній Росії, за яку на трибунах вболівав тодішній прем'єр-міністр РФ Володимир Путін, – довелося забути про чемпіонат Європи

Гол Шеви Філімонову – на українському ТБ

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Гол Шеви Філімонову – на російському ТБ