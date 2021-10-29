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Это мазохизм! Россиянин вспомнил гол на глазах у Путина, которым его опозорил Шева

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
29 октября, 12:26
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Бывшего вратаря сборной России Александра Филимонова поражает, что в РФ ему до сих пор напоминают о голе, пропущенном в 1999-м от Андрея Шевченко
Филимонов и Шевченко
Филимонов и Шевченко / Фото: Спорт-Экспресс, Facebook

Прошло уже более 22 лет с тех пор, как Шевченко посадил на пятую точку всю Россию, забив ударом за шиворот Александру Филимонову в Москве.

Однако, как бы ни хотел забыть то свое фиаско Филимонов, ему в самой же РФ не дают.

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"Мое отношение к тому, что в России постоянно в октябре вспоминают этот гол? Не могу сказать, что пофигу, и не могу сказать, что задевает. Если людям нечего больше вспомнить, ради бога, вспоминайте это. Мне как-то больше нравится вспоминать позитивные эмоции".

"Особая форма мазохизма? Меня это тоже всегда удивляло. Блин, вспомните что-то хорошее. Может, и правда это разновидность мазохизма (смеется)? Не знаю, не могу комментировать такие наклонности людей", – заявил Филимонов в комментарии российскому изданию Чемпионат.

Шева после гола Филимонову. 1999 год
Шева после гола Филимонову. 1999 год / Фото: Facebook

Филимонов после гола от Шевченко
Филимонов после гола от Шевченко / Фото: Спорт-Экспресс

Напомним, 9 октября 1999 года Россия и Украина встретились в отборе на Евро-2000. России нужна была лишь победа, а нас устраивала и ничья.

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Карпин вывел россиян вперед на 75-й минуте, а потом наша команда сравняла счет благодаря невероятному голу Андрея Шевченко со штрафного и ужасной ошибке вратаря россиян Александра Филимонова.

Встреча завершилась ничьей – 1:1, что позволило Украине выйти в плей-офф, а сборной России, за которую на трибунах болел тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин, – довелось забыть о чемпионате Европы.

Гол Шевы Филимонову – на украинском ТВ

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Гол Шевы Филимонову – на российском ТВ

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