У стилі ван Бастена! Шедевральний гол Довбика в чемпіонаті України

Завдяки шикарному голу у виконанні Артема Довбика Дніпро-1 у виїзному поєдинку УПЛ обіграв Львів з рахунком 1:0
Гол Довбика. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Канал Футбол, Офіційний сайт СК "Дніпро-1"
Артем Довбик, гол якого приніс збірній України путівку до 1/4 фіналу Євро-2020, відзначився ще одним важливим забитим м'ячем.
24-річний нападник приніс перемогу Дніпру-1 в гостьовому матчі з ФК Львів у Тернополі (1:0), наприкінці другої хвилини поєдинку створивши шедевр.
Довбик, перебуваючи майже під нульовим кутом, хльостко пробив з напівлету лівою ногою – і м'яч, залетівши за комір кіперу львів'ян Олександру Іллющенкову, затріпотів у сітці воріт господарів.
За красою – майже те ж саме, що зробив Марко ван Бастен в фіналі Євро-1988 зі збірною СРСР. Тільки нідерландець пробивав з правого флангу, і злету.
ГОЛ ДОВБИКА
ГОЛ ВАН БАСТЕНА
ФК Львів – Дніпро-1 – 0:1
Гол: Довбик, 2
1
9
8
1
0
25
2
23
25
Забиті
25
Пропущені
2
Різниця
23
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
В
2
9
7
1
1
23
5
18
22
Забиті
23
Пропущені
5
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
3
10
6
1
3
14
12
2
19
Забиті
14
Пропущені
12
Різниця
2
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
В
4
9
5
3
1
16
7
9
18
Забиті
16
Пропущені
7
Різниця
9
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
В
5
9
5
2
2
10
7
3
17
Забиті
10
Пропущені
7
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
П
В
Н
В
6
9
5
2
2
20
9
11
17
Забиті
20
Пропущені
9
Різниця
11
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
7
9
5
1
3
13
14
-1
16
Забиті
13
Пропущені
14
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
В
Н
П
П
8
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забиті
9
Пропущені
12
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
9
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забиті
7
Пропущені
14
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
П
10
9
3
1
5
8
13
-5
10
Забиті
8
Пропущені
13
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
П
11
9
2
2
5
9
15
-6
8
Забиті
9
Пропущені
15
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
Н
П
П
В
В
12
9
2
2
5
6
12
-6
8
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
Н
В
П
13
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забиті
6
Пропущені
15
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
В
Н
П
П
14
8
1
3
4
6
11
-5
6
Забиті
6
Пропущені
11
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
П
Н
Н
П
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забиті
11
Пропущені
24
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
Н
П
Н
Н
16
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забиті
12
Пропущені
23
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
П