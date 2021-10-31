Півзахисник Динамо привіз додому ще одну дитину

Після виїзної перемоги над Маріуполем півзахисник Динамо Віталій Буяльський забрав із пологового будинку дружину та синочка, якого вона йому подарувала

Буяльських уже четверо / Фото: Instagram

У п'ятницю в одному із приватних столичних пологових будинків Аліна Буяльська народила хлопчика.

У суботу Віталій Буяльський з Динамо обіграв у гостях Маріуполь 3:2.

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А в неділю, після повернення до столиці, провідний півзахисник киян забрав свою дружину з пологового будинку, взявши на руки маля, яке народилася із зростом 56 см та вагою 3940 грамів.

"Ура, додому в новому складі", – написала в Instagram Аліна Буяльська.

Буяльський і його дружина з синочком / Фото: Instagram

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Нагадаємо, для Віталія та Аліни Буяльських це друга дитина – їхній доньці Златі у листопаді виповниться чотири роки.

Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

Зазначимо, що нещодавно батьком став партнер Буяльського з Динамо Беньямін Вербич. Модель Playboy також подарувала йому сина.

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