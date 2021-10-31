Українського Мессі вилучили у Львові (відео)

Рух та Олександрія на "Арені Львів" зіграли у сіру нічию 0:0, а найяскравішою подією матчу стала червона картка нападникові господарів Оресту Кузику

Орест Кузик / Фото: Рух Львів

У матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги середняки чемпіонату Рух та Олександрія на двох не забили жодного м'яча – 0:0.

При цьому найвизначнішою подією у поєдинку стало вилучення форварда Руху Ореста Кузика.

Реклама

Він вийшов на заміну на 58-й хвилині. На 91-й отримав першу жовту картку за симуляцію, на 93-й другу – за зрив атаки суперника, що призвело до вилучення Ореста.

ВІДЕО ВИЛУЧЕННЯ КУЗИКА

Утім, до фінального свистка залишалося трохи більше хвилини – і скористатися чисельною перевагою Олександрія не встигла.

Реклама

Рух – Олександрія – 0:0

Вилучення: Кузик (90+3, Рух, друге попередження)





Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 13 11 2 0 34 5 29 35 Забиті 34 Пропущені 5 Різниця 29 Результати останніх матчів: В В В Н В 2 Шахтар Шах 13 10 2 1 35 7 28 32 Забиті 35 Пропущені 7 Різниця 28 Результати останніх матчів: В В В Н В 3 Ворскла Вор 12 7 3 2 21 10 11 24 Забиті 21 Пропущені 10 Різниця 11 Результати останніх матчів: П В В В В 4 Зоря Зор 12 7 2 3 24 15 9 23 Забиті 24 Пропущені 15 Різниця 9 Результати останніх матчів: В П В В В 5 Дніпро-1 Дні 12 7 1 4 16 14 2 22 Забиті 16 Пропущені 14 Різниця 2 Результати останніх матчів: П В В П В 6 Олександрія Оле 13 5 5 3 12 10 2 20 Забиті 12 Пропущені 10 Різниця 2 Результати останніх матчів: Н Н П Н В 7 Металіст 1925 Мет 12 6 1 5 15 14 1 19 Забиті 15 Пропущені 14 Різниця 1 Результати останніх матчів: В В В В Н 8 Верес Вер 13 5 4 4 12 12 0 19 Забиті 12 Пропущені 12 Різниця 0 Результати останніх матчів: Н В В Н П 9 Десна Дес 13 5 3 5 15 21 -6 18 Забиті 15 Пропущені 21 Різниця -6 Результати останніх матчів: П Н Н П П 10 Рух Рух 12 3 4 5 10 14 -4 13 Забиті 10 Пропущені 14 Різниця -4 Результати останніх матчів: Н Н В П П 11 Колос Кол 12 3 2 7 7 18 -11 11 Забиті 7 Пропущені 18 Різниця -11 Результати останніх матчів: П П П В П 12 Львів Льв 13 2 4 7 9 20 -11 10 Забиті 9 Пропущені 20 Різниця -11 Результати останніх матчів: В Н П П В 13 Інгулець Інг 12 2 3 7 9 22 -13 9 Забиті 9 Пропущені 22 Різниця -13 Результати останніх матчів: Н П П Н П 14 Минай Мин 11 1 5 5 8 14 -6 8 Забиті 8 Пропущені 14 Різниця -6 Результати останніх матчів: Н Н П П П 15 Чорноморець Чор 12 1 4 7 12 26 -14 7 Забиті 12 Пропущені 26 Різниця -14 Результати останніх матчів: Н П П Н П 16 Маріуполь Мар 13 1 1 11 15 32 -17 4 Забиті 15 Пропущені 32 Різниця -17 Результати останніх матчів: П П П П П

Реклама

ОГЛЯД МАТЧУ

Зауважимо, що Кузик є вихованцем Динамо. До Руху виступав за Говерлу, Сталь, Дніпро-1, Десну, а також грецьку Яніну та кіпрський Пафос. Причому в Греції, як казав представник гравця, Кузика зустрічали немов Мессі.

Однак реалізувати свій потенціал українському Мессі досі не вдається. А пора би. Оресту вже 26.