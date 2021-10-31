Украинского Месси удалили во Львове (видео)

Рух и Александрия на "Арене Львов" сыграли в серую ничью 0:0, а самым ярким событием матча стала красная карточка нападающему хозяев Оресту Кузыку

Орест Кузык / Фото: Рух Львов

В матче 13-го тура украинской Премьер-лиги середняки чемпионата Рух и Александрия на двоих не забили ни одного мяча – 0:0.

При этом самым примечательным событием в поединке стало удаление форварда Руха Ореста Кузыка.

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Он вышел на замену на 58-й минуте. На 91-й получил первую желтую карточку за симуляцию, на 93-й вторую – за срыв атаки соперника, что привело к удалению Ореста.

ВИДЕО УДАЛЕНИЯ КУЗЫКА

Впрочем, до финального свистка оставалось чуть более минуты – и воспользоваться численным преимуществом Александрия не успела.

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Рух – Александрия – 0:0

Удаление: Кузык (90+3, Рух, второе предупреждение)





Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 13 11 2 0 34 5 29 35 Забитые 34 Пропущеные 5 Разница 29 Результаты последних матчей: В В В Н В 2 Шахтер Шах 13 10 2 1 35 7 28 32 Забитые 35 Пропущеные 7 Разница 28 Результаты последних матчей: В В В Н В 3 Ворскла Вор 12 7 3 2 21 10 11 24 Забитые 21 Пропущеные 10 Разница 11 Результаты последних матчей: П В В В В 4 Заря Зар 12 7 2 3 24 15 9 23 Забитые 24 Пропущеные 15 Разница 9 Результаты последних матчей: В П В В В 5 Днепр-1 Дне 12 7 1 4 16 14 2 22 Забитые 16 Пропущеные 14 Разница 2 Результаты последних матчей: П В В П В 6 Александрия Але 13 5 5 3 12 10 2 20 Забитые 12 Пропущеные 10 Разница 2 Результаты последних матчей: Н Н П Н В 7 Металлист 1925 Мет 12 6 1 5 15 14 1 19 Забитые 15 Пропущеные 14 Разница 1 Результаты последних матчей: В В В В Н 8 Верес Вер 13 5 4 4 12 12 0 19 Забитые 12 Пропущеные 12 Разница 0 Результаты последних матчей: Н В В Н П 9 Десна Дес 13 5 3 5 15 21 -6 18 Забитые 15 Пропущеные 21 Разница -6 Результаты последних матчей: П Н Н П П 10 Рух Рух 12 3 4 5 10 14 -4 13 Забитые 10 Пропущеные 14 Разница -4 Результаты последних матчей: Н Н В П П 11 Колос Кол 12 3 2 7 7 18 -11 11 Забитые 7 Пропущеные 18 Разница -11 Результаты последних матчей: П П П В П 12 Львов Льв 13 2 4 7 9 20 -11 10 Забитые 9 Пропущеные 20 Разница -11 Результаты последних матчей: В Н П П В 13 Ингулец Инг 12 2 3 7 9 22 -13 9 Забитые 9 Пропущеные 22 Разница -13 Результаты последних матчей: Н П П Н П 14 Минай Мин 11 1 5 5 8 14 -6 8 Забитые 8 Пропущеные 14 Разница -6 Результаты последних матчей: Н Н П П П 15 Черноморец Чер 12 1 4 7 12 26 -14 7 Забитые 12 Пропущеные 26 Разница -14 Результаты последних матчей: Н П П Н П 16 Мариуполь Мар 13 1 1 11 15 32 -17 4 Забитые 15 Пропущеные 32 Разница -17 Результаты последних матчей: П П П П П

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ОБЗОР МАТЧА

Отметим, что Кузык является воспитанником Динамо. До Руха выступал за Говерлу, Сталь, Днепр-1, Десну, а также греческую Янину и кипрский Пафос. Причем в Греции, как говорил представитель игрока, Кузыка встречали словно Месси.

Однако реализовать свой потенциал украинскому Месси все еще не удается. А пора бы. Оресту уже 26.