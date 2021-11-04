Феєрія Шахаба у матчі Зоря – ЦСКА: відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Луганська Зоря наприкінці матчу проти болгарського ЦСКА зуміла вирвати перемогу 2:0. Дивіться відео голів та огляд матчу

Іранський дует форвардів Зорі зробили результат у матчі проти ЦСКА Софії / Фото: Reuters

Ми проводили онлайн матчу Зоря – ЦСКА із докладним описом усіх ключових моментів.

Більшість ігрового часу обидві команди провели в силовій боротьбі з мінімумом небезпечних моментів.

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Лише наприкінці поєдинку прорвало іранський дует форвардів Зорі.

На 87-й хвилині Шахаб розстріляв ворота ЦСКА.

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А вже у компенсований час Аллах'яр відправив м'яч у порожні ворота армійців після передачі Шахаба.

Фінальний свисток арбітра зафіксував другу перемогу луганців у Лізі конференцій.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Ліга конференцій УЄФА. Груповий етап. Група C. 4-й тур.

Зоря – ЦСКА Софія – 2:0

Голи: Шахаб, 86, Аллах'яр, 90+5

Після чотирьох зіграних матчів Зоря набрала 6 балів та посідає третє місце у групі С.