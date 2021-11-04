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Зоря 2
ЦСКА Софія 0
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Олександрія --
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Минай --
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Рух --
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Колос --
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Зоря --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Феєрія Шахаба у матчі Зоря – ЦСКА: відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
4 листопада, 22:25
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Луганська Зоря наприкінці матчу проти болгарського ЦСКА зуміла вирвати перемогу 2:0. Дивіться відео голів та огляд матчу
Іранський дует форвардів Зорі зробили результат у матчі проти ЦСКА Софії
Іранський дует форвардів Зорі зробили результат у матчі проти ЦСКА Софії / Фото: Reuters

Ми проводили онлайн матчу Зоря – ЦСКА із докладним описом усіх ключових моментів.

Більшість ігрового часу обидві команди провели в силовій боротьбі з мінімумом небезпечних моментів.

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Лише наприкінці поєдинку прорвало іранський дует форвардів Зорі.

На 87-й хвилині Шахаб розстріляв ворота ЦСКА.

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А вже у компенсований час Аллах'яр відправив м'яч у порожні ворота армійців після передачі Шахаба.

Фінальний свисток арбітра зафіксував другу перемогу луганців у Лізі конференцій.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Ліга конференцій УЄФА. Груповий етап. Група C. 4-й тур.

Зоря – ЦСКА Софія – 2:0

Голи: Шахаб, 86, Аллах'яр, 90+5

Після чотирьох зіграних матчів Зоря набрала 6 балів та посідає третє місце у групі С.

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Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
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